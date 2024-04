Roksana Węgiel i Kevin Mglej to ostatnio najgorętsze nazwiska w polskim show-biznesie. 19-latka, pomimo tego, że wiele kontrowersji wzbudza fakt, że jej ukochany jest od niej o 8 lat starszy i ma dziecko z poprzedniego związku, postanowiła najprawdopodobniej wyjść za niego za mąż. Teraz młoda gwiazda zdecydowała się pokazać światu nowe zdjęcia na, których widać jej nowy tatuaż. Myślicie, że zrobiła go dla Kevina?

Roksana Węgiel ostatnio ma bardzo intensywny czas zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. 19-latka bierze udział w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie radzi sobie wyśmienicie i jest niekwestionowaną faworytką show Polsatu. Oprócz tego Roxie Wegiel przygotowuje się do ślubu kościelnego - uroczystość ma się odbyć już w te wakacje, w drugiej połowie sierpnia. Fani artystki dopatrzyli się ostatnio, że młoda gwiazda najprawdopodobniej jest już po ślubie cywilnym! Jak wynika ze wpisu na stronie CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), w zarejestrowanej na 19-latkę firmie, 29 marca 2024 roku dokonano ważnej zmiany i pojawiło się nowe nazwisko gwiazdy: Węgiel-Mglej. Mimo, że nowożeńcy nie potwierdzili tej wiadomości, Roxie dała sygnał i na swoich social mediach pokazała obrączkę na palcu u Kevina.

Roksana Węgiel postanowiła zaskoczyć fanów i dodała odważne zdjęcie. Nie umknęły nam też nowe tatuaże gwiazdy. Jeden z nich zrobiła dla męża? Jak widać, Roxie postanowiła na ręce wytatuować sobie nutkę i literkę "K". Myślicie, że to od imienia "Kevin"?

Pod zdjęciami Roksany Węgiel, na których pozuje w bieliźnie nie zabrakło także komplementów od fanów zachwyconych urodą 19-latki:

Zdjęcia Roksany Węgiel skomentował także Conan Kaźmierski, syn "Królowej Życia" Dagmary Kaźmierskiej. Jak widać, fotografia też przypadła mu do gustu.

Zobacz także

Nie zabrakło również tych, którzy postanowili dokuczyć Roksanie Węgiel. Nastolatka stara się jednak już nie reagować na złośliwe komentarze nie poparte żadnymi argumentami. Znaleźli się także Ci, którzy nie powstrzymali się od wspomnienia o Kevinie:

A co na to mąż?

A co na to mąż?

Fani jednak szybko wybronili Roksanę Węgiel:

A co ma mieć? To nie jej ojciec, a ona jest dorosła

A co ma mieć? To nie jej ojciec, a ona jest dorosła