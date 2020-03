Koronawirus w Polsce. Roksana Węgiel spędza czas z braćmi. Najmłodszy szkrab, Tymek, ma zaledwie miesiąc!

Koronawirus nie odpuszcza - statystyki pokazują, że liczba zarażonych osób cały czas rośnie. Polski rząd zachęca do zostawania w domach i niewychodzenia na zewnątrz, jeśli nie mamy takiej potrzeby. Roksana Węgiel jest zwolenniczką tej akcji, dlatego też postanowiła pokazać zdjęcie, jak spędza czas w domu podczas pandemii koronawirusa. Okazuje się, że bardzo rodzinnie! Młoda piosenkarka pokazała przeurocze zdjęcie z braćmi: Maksem i Tymkiem.

Ta dwójka to najlepsze co mnie w życiu spotkało... Jak widzicie chillujemy sobie w domku, mamy nadzieje, że wy też. Poświęćmy ten czas sobie i rodzinie, to dobry moment na zresetowanie się... #zostańwdomu #brothers #family #rodzinanajwazniejsza - napisała na Instagramie Roksana Węgiel.

My również dołączamy się do tego, co pisze Roksana Węgiel. Walka z koronawirusem to trudny czas, a my możemy go wykorzystać na przebywanie z naszymi najbliższymi.

Braciszek Roksany Węgiel, Tymek urodził się 9 lutego 2020 roku i wywrócił życie w rodzinie Roksany do góry nogami!