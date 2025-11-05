Doda szczerze o obecności w show-biznesie. Zwraca uwagę, jak trudne może to być do zniesienia szczególnie dla młodych gwiazd. Pochwala decyzję Roksany Węgiel o małżeństwie:

Roksana wyjdzie na tym najlepiej

Doda o małżeństwie Roksany Węgiel

Nie jest tajemnicą, że Doda kibicuje karierze Roksany Węgiel. Artystki już niejednokrotnie miały okazję spotkać się na jednej scenie czy medialnym wydarzeniu. W 2024 roku głośno było o ślubie 20-letniej piosenkarki. Chociaż wielu internautów pozwalało sobie na przykre komentarze, Doda mocno wspiera decyzję Roksany Węgiel o ślubie w młodym wieku. W rozmowie z Party.pl, powiedziała:

Myślę, że świetną decyzję podjęła Roksana Węgiel wychodząc za mąż. Każdy się z niej śmieje, ale tak naprawdę to jest wielka ochrona i wielka siła mieć spokój, ochronę, otulenie, czułość w postaci męża jeszcze w tak młodym wieku, bo my rzuceni na tak głębokie wody, nie mamy nikogo.

Dodaje:

Posiadanie takiej ostoi w domu, która daje poczucie bezpieczeństwa, to jest kluczowe, jeżeli chodzi o stabilną psychikę gwiazdy.

Całą wypowiedź Dody o małżeństwie Roksany Węgiel i młodych gwiazdach w show-biznesie znajdziecie w naszym wideo powyżej.

