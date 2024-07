Roksana Węgiel tegoroczną datę 7 lipca z pewnością zapamięta na długo. To właśnie tego dnia ogłoszono wyniki egzaminów maturalnych, do których przystąpiła w maju Roksana Węgiel. Jak się okazuje, egzaminy poszły pomyślnie dla wokalistki, która właśnie ogłosiła swoim fanom, że... zdała maturę! Poznajcie szczegóły

Choć wakacje w pełni, Roksana Węgiel nie może narzekać na brak zajęć. Wokalistka koncertuje w całej Polsce, a 7 lipca światło dzienne ujrzał jej najnowszy singiel "Just Us". Gwiazda jest też aktywna w mediach społecznościowych, a kolejne stylizacje Roksany Węgiel wywołują kontrowersje wśród fanów.

Teraz jednak 18-letnia gwiazda ma dla internautów zupełnie inną wiadomość - Roksana Węgiel właśnie otrzymała wyniki matur i obwieściła swoim obserwatorom na Instagramie, że oficjalnie zdała egzamin dojrzałości!

Choć Roksana Węgiel egzaminy maturalne zakończyła pod koniec maja, jej stylizacje podczas egzaminów dojrzałości wzbudzały niemałe kontrowersje. Maturalne stylizacje Roksany Węgiel skomentowała między innymi mentorka "Projekt Lady", Irena Kamińska-Radomska, sugerując, że są nieodpowiednie na tę okazję.

- Nie dość, że spódniczka była za krótka to, gdy przyjrzałam się zdjęciom, okazało się, że i dodatki były nie na miejscu. Sportowe buty i skarpetki nie były dobrym rozwiązaniem. Może to jest modne, ale matura to nie okazja, by tak się ubierać. Moim zdaniem Roksana Węgiel pokazała lekceważący stosunek do wydarzenia oraz osób, które brały w nim udział - grzmiała Irena Kamińska-Radomska w rozmowie z "Pudelkiem".