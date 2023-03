Roksana Węgiel i jej ukochany, Kevin Mglej, wybrali się razem na piknik, mimo że pora roku nie sprzyja takim wypadom. Zakochani, siedząc na kocu, ogrzewali się nie tylko dobrym słowem, ale i gorącymi uściskami. Podczas biesiadowania na trawie towarzyszył im ktoś jeszcze. Zobaczcie sami, jak się bawili całą trójką.

Roksana Węgiel w objęciach Kevina Mgleja: "Piękny dzień to był"

Roksana Węgiel wywołała niemałe poruszenie w mediach, gdy ogłosiła, że jest w związku ze znacznie od siebie starszym Kevinem Mglejem. Przypomnijmy, że młoda gwiazda w styczniu skończyła 18 lat, a jej chłopak to już 26-letni mężczyzna, a dodatku ojciec chłopca w wieku przedszkolnym. Różnica wieku między zakochanymi to temat częstych dyskusji na Instagramie piosenkarki - część fanów nadal nie może uwierzyć, że dziewczyna dokonała akurat takiego wyboru, inni wskazują, że jest pełnoletnia, a miłość to coś więcej niż metryka. Sama zainteresowana przypomina, że między nią a jej wybrankiem zaiskrzyło podczas pierwszego spotkania i ma nadzieję, że ich uczucie będzie trwała wiecznie. Póki co relacja pary rzeczywiście wygląda na sielankę. Spędzają ze sobą każdą wolną chwilę i, jak się okazuje, nie brak im pomysłów na kreatywne randki.

Roksana Węgiel dała się wyciągnąć ukochanemu do Łazienek Królewskich, gdzie, zamiast spacerować, tym razem postanowili wspólnie przywołać wiosnę i zasiedli na kocu rozłożonym na trawie. Co prawda niektórzy komentujący zaznaczali, że to nie był najlepszy pomysł, ale parze chyba się podobało. Po wszystkim wokalistka oceniła, że przeżyli piękny dzień.

Roksana Węgiel włożyła na tę okazję czarne, skórzane spodnie, czarny golf oraz długi płaszczyk w piaskowym kolorze. Do tego dołożyła zgrabną markowę torebeczkę i okulary przeciwsłoneczne w gwiazdorskim stylu. Trudno powiedzieć, czy biesiadnicy nie zmarzli, ale sądząc po fotorelacji, dobre humory ich nie opuszczały.

Nastolatka przyprowadziła do Łazienek też swojego pieska, Szafirka, z którym prawie się nie rozstaje. Niedawno Roksana Węgiel zabrała pupila nawet do budynku TVP, gdzie razem wzięli udział w nagraniu "Pytania na śniadanie".

Efekty mini-sesji zdjęciowej z Łazienek przypadły do gustu internautom, który tradycyjnie już chwalili urodę i modowe wybory młodej gwiazdy. Niektórzy jednak parzyli z przekąsem na czułości, jakie wymieniała z partnerem:

Roksana, przemyśl to jeszcze

Mogła wybrać mnie... - pisali "zatroskani" wielbiciele piosenkarki

A jak wam się podobała randka pod gołym niebem? Widać, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej są w sobie szaleńczo zakochani?

