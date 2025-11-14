Roksana Węgiel zmaga się z cukrzycą. O diagnozie poinformowała fanów w październiku 2024 roku po tym, jak w wyniku utraty przytomności trafiła do szpitala. Teraz postanowiła opowiedzieć nieco więcej o chorobie i ujawnić, co zmieniło się w jej życiu odkąd rozpoczęła leczenie.

Roksana Węgiel podbija scenę

Roksana Węgiel jest obecnie jedną z największych gwiazd na polskiej scenie muzycznej. Wokalistka zdobyła rozpoznawalność dzięki wygranej pierwszej edycji "The Voice Kids" w 2018 roku. Swój sukces powtórzyła jeszcze tego samego roku, w konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Dziś prężnie rozwija swoją karierę, nagrywając przeboje, grając koncerty i udzielając wywiadów.

Artystka może się pochwalić równie udanym życiem prywatnym. W 2024 roku wzięła ślub ze znanym producentem muzycznym, Kevinem Mglejem. Zakochani snują plany na wspólne życie, a niedawno pochwalili się zakupem działki pod Warszawą, gdzie planują wybudować dom.

Roksana Węgiel cierpi na cukrzycę

Roksana Węgiel jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie utrzymuje stały kontakt fanami i dzieli się z nimi namiastką swojego życia. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 1,5 miliona osób, które chętnie komentują każdy jej post. Ostatnio przekazała obserwatorom kilka słów na temat zmagań z cukrzycą.

14.11 to Światowy Dzień Cukrzycy. Pamiętam swoją diagnozę z przed prawie dwóch lat. Cukrzyca? Co to właściwie znaczy, dość dużo się o niej słyszy, ale kiedy dowiadujesz się, że to Ty na nią chorujesz zaczynasz się zastanawiać, jak będzie wyglądało twoje życie. Po tym czasie mogę przyznać, że może wyglądać całkiem normalnie! Profilaktyka, kontrola diabetologa, aktywność fizyczna, insulina, to w sumie tyle z większych zmian. Można realizować swoje marzenia, pracować i czuć się dobrze będąc chorym napisała.

Do sprzedaży trafiła lalka Barbie z cukrzycą typu 1, stworzona z myślą o lepszym zrozumieniu codzienności osób żyjących z tą chorobą. Została wyposażona w akcesoria medyczne wykorzystywane przez diabetyków, takie jak ciągły monitor glukozy czy pompa insulinowa, dzięki czemu jej wizerunek wiernie oddaje realia życia z cukrzycą. Roksana Węgiel zapozowała z lalką do zdjęcia.

Dzisiaj w pełni akceptuję swoją cukrzycę i tym bardziej cieszę się z takich inicjatyw jak lalka Barbie z Cukrzycą typu 1. Jako fanka Barbie jestem porostu dumna, jest to piękny gest dla młodych osób, które zmagają się z Cukrzycą Typu 1, moje wewnętrzne dziecko jest zachwycone! Mam nadzieję, że ta lalka będzie wsparciem dla chorujących! podsumowała.

Zobacz także: