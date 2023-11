Związek 14-letniej Roksany Węgiel i o rok starszego Daniela Yastremskiego budzi skrajne emocje. Wielu internautów uważam, że wokalistka w tak młodym wieku nie powinna angażować się w żadne uczucie. Na przekór wszystkim gwiazda jest jednak szczęśliwa. W najnowszym wywiadzie dla "VIVY!" zdradziła, że to właśnie dzięki Danielowi dowiedziała się, czym są tzw. "motyle w brzuchu". Co jeszcze zdradziła na jego temat?

Reklama

Roksana Węgiel szczerze o swoim chłopaku

Roksana Węgiel i Daniel poznali się tuż przed Eurowizją Junior 2018, na której oboje wystąpili. 15-letni młodzieniec napisał do polskiej artystki na mediach społecznościowych. Gdy się spotkali, okazało się, że między nimi zaiskrzyło!

Daniel skontaktował się ze mną poprzez media społecznościowe. Wszyscy uczestnicy konkursu tak robili. Chcieliśmy się poznać, zanim zaczniemy konkurować ze sobą na Białorusi. I tak od słowa do słowa zorganizowaliśmy z Danielem w Internecie podwójną transmisję na żywo - powiedziała.

Daniel na co dzień mieszka na Białorusi, ale z Roksaną spotyka się regularnie. Nagrali nawet duet na debiutancką płytę Roxie! Węgiel jest nim oczarowana:

Daniel mieszka na Białorusi. I to właśnie on sprawił, że w końcu zrozumiałam, co to znaczy mieć motyle w brzuchu. Spotykamy się w Polsce, w Warszawie. Daniel często do mnie przyjeżdża, bo cały czas jestem w rozjazdach. Nie jest łatwo, ale nawet gdybyśmy mieszkali blisko siebie, spotykalibyśmy się z taka samą częstotliwością. - powiedziała w VIVIE! wokalistka.

Czy to miłość na całe życie? Tego nie wie nikt. Ale mama Roksany podchodzi do związku córki ze sporym dystansem:

Spotykają się głównie podczas koncertów. Nie traktujemy Daniela jak przyszłego zięcia. To jest bardzo młodzieńcza miłość – mówiła mama gwiazdy w rozmowie z "Party".

Czasami młodzieńcza miłość jest właśnie na całe życie. I tego młodym artystom życzymy!

Roksana Węgiel zaśpiewa na festiwalach w Sopocie i Zielonej Górze

Roksana Węgiel sporo koncertuje, a więc okazji do spotkań z Danielem będzie wiele. Gwiazda już 26 lipca wystąpi podczas Międzynarodowego Festiwalu Talentów im. Anny German w Zielonej Górze obok takich gwiazd jak Justyna Steczkowska, Pectus czy Piotr Cugowski. Transmisja z tego wydarzenia w TVP 2! Zaś 14 sierpnia zaśpiewa na Sopot Top of the Top Festiwal 2019 (transmisja w TVN) w koncercie "iDance". Wówczas wystąpią również Ewa Farna, Sylwia Grzeszczak, Kayah czy Cleo.

Daniel i Roksana tworzą zgraną parę!

Przed Roksaną bardzo pracowite wakacje!

ONS.pl