Choć nastolatki ją kochają, a w naszym plebiscycie Gwiazda Young Party.pl zajęła trzecie miejsce, to Roksana Węgiel nie uniknęła ostatnio kontrowersji... 14-latka najpierw wygrała „The Voice Kids”, a następnie konkurs Eurowizji dla dzieci, odbywający się na Białorusi. Teraz dochodzi do tego trzecie miejsce w naszym wielkim plebiscycie Gwiazda Young Party.pl. To jedna strona medalu. Jest jednak i druga, bo na młodziutką gwiazdę runęła ostatnio lawina krytyki. Z mieszanymi uczuciami przyjęto fakt, że wzięła udział w reklamie jednej z sieci komórkowych czy że pojawiła się na wieczornym przyjęciu w makijażu i na wysokich obcasach. O ile jednak te głosy można było zbagatelizować, o tyle większa awantura wybuchła o tekst najnowszej piosenki Roksany – „Lay Low”. W jej tekście pojawiają się takie sformułowania: „Boy, you got me up until morning” („Chłopcze, nie dałeś mi zasnąć do rana”), „When your body knows, your body knows” („Kiedy twoje ciało wie, twoje ciało wie”) czy „Let me scream out your name” („Pozwól mi krzyczeć twoje imię”).

Reklama

Czy ósmoklasistce wypada śpiewać tak dwuznaczne słowa?

Czasem wydaje się silniejsza ode mnie. Gdy ktoś mówi źle o Roksance, ona puszcza to mimo uszu i radzi mi: „Mama, nie słuchaj tego!” – zdradza „Party” jej mama, Edyta Węgiel.