Roksana Węgiel i Dawid Kwiatkowski wydali swoje płyty niemal w tym samym czasie. 7 czerwca Roksana zaprezentowała fanom debiutancki album, zaś Dawid, tydzień wcześniej, szósty już studyjny album "13 grzechów niczyich". Nikt nie miał wątpliwości, że oba te wydawnictwa będą bestsellerami. I tak rzeczywiście się stało. Kto jednak zaliczył wyższy debiut na oficjalnej liście sprzedaży? Już wiemy!

Sprzedaż płyt Dawida Kwiatkowskiego i Roksany Węgiel

Album Dawida Kwiatkowskiego zadebiutował na 2. miejscu listy OLIS - Oficjalnej Listy Sprzedaży ZPAV. Po tygodniu spadł zaś na 16 miejsce. Roksana Węgiel w najnowszym notowaniu listy zadebiutowała na wysokim, 3. miejscu! A więc tu delikatnie prowadzi Dawid. Jednak warto też spojrzeć na wyświetlenia poszczególnych singli na YouTubie (ich ilość również przekłada się na sprzedaż albumu, na którym znajduje się dana piosenka).

Płytę Dawida promują takie utwory jak "Kochaj mnie" czy "Mordo". Pierwszy z nich ma 1,4 mln odtworzeń, ten drugi - prawie 900 tys. Największym zainteresowaniem cieszył się pierwszy singiel - "Jesteś", który zgromadził aż 15 mln wyświetleń!

Jak sprawa wygląda u Roksany? Na jej debiutanckiej płycie znalazły się takie piosenki jak: "Żyj" (13 mln wyświetleń), "Anyone I Want to be" (26 mln), "Obiecuję" (6,8 mln), "Lay Low" (8,9 mln) czy "Dobrze Jest, jak jest" (2,4 mln). Różnica jest więc spora.

Która z płyt jako pierwsza osiągnie status złotej? O tym przekonamy się za jakiś czas. Podsumowując - obie płyty cieszą się ogromnym zainteresowaniem i zarówno Roksanie, jak i Dawidowi, należą się ogromne gratulacje!

Dawid jest jednym z najpopularniejszych wokalistów od lat. Każda jego płyta jest bestsellerem!

Debiut Roksany jest niezwykle udany! Na liście OLIS zajęła wysokie, 3. miejsce!

