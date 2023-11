Roksana Węgiel przeszła do historii - została najmłodszą laureatką nagród MTV EMA 2019! 14-latka pokonała w Polsce m.in. Dawida Podsiadło oraz Darię Zawiałow. Artystka na gali pojawiła się w pięknym, błyszczącym kombinezonie i rzeczywiście, przyćmiła inne gwiazdy!

DZIĘKUJĘ WAM!!! TO NASZA KOLEJNA STATUETKA TYM RAZEM Z GALI @mtvema JESTEŚCIE NIESAMOWICI????????????❤️❤️❤️❤️ KOCHAM WAS NAJMOCNIEJ, WCIĄŻ NIE MOGĘ W TO WSZYSTKO UWIERZYĆ...BYŁO CUDOWNIE!!!❤️❤️❤️❤️LOVE LOVE LOVE - napisała Roksana na Instagramie po gali. (pis. oryginalna)