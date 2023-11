Roksana Węgiel otrzymała propozycję wzięcia udziału w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami", jednak nie pojawi się w show! Dlaczego? Tylko u nas znajdziecie powody jej decyzji. A dokładniej - decyzji rodziców najpopularniejszej 14-latki w Polsce!

Roksana Węgiel nie wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"!

Nie ma co ukrywać - Roksana jest obecnie jedną z najpopularniejszych gwiazd w Polsce. Producenci tanecznego show chcieli podnieść oglądalność i mieć artystkę w show. Niestety, na to wszystkim przyjdzie jeszcze poczekać. Według naszych informacji na udział Roxie w "Tańcu z Gwiazdami" nie wyrazili zgody jej rodzice. A wszystko z obawy przed hejtem, który i tak mocno dotyka ich córkę. W show Roksana musiałaby występować w dość kusych sukienkach oraz trenować w roku szkolnym, co na pewno kolidowałoby z jej szkołą. Polsat dostał więc negatywną odpowiedź.

Polsat bardzo starał się o Roksanę. Wszyscy widzą, że wzbudza ogromne zainteresowanie, jest kochana przez fanów i w końcu wygrała Eurowizję Junior. Niestety, to za wcześnie dla 14-letniej dziewczyny - mówi nam osoba związana z show.

"Taniec z Gwiazdami 10" - lista uczestników nowej edycji

W show zobaczymy zaś dobrą koleżankę Roxie - Magdę Beredę! Kogo jeszcze? Na liście znaleźli się: Damian Kordas (zwycięzca "Agenta" i "MasterChefa"), Monika Miller (fotomodelka), Akop Szostak (Mistrz Europy w Kulturystyce Klasycznej), Ola Kot (prezenterka radia ESKA), Basia Kurdej Szatan, Rafał Szatan oraz Reni Jusis. Program poprowadzą Paulina Sykut oraz Krzysztof Ibisz. Pierwsze odcinki już we wrześniu na antenie Polsatu.

Gdzie zobaczymy Roksanę Węgiel w telewizji?

Fani Roxie nie będą mogli narzekać na brak idolki w telewizji. Już 26 lipca m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Talentów im. Anny German w Zielonej Górze (transmisja w TVP 2) oraz podczas Top of the Top Festival Sopot 2019 w TVN, podczas którego jako jedyna zaśpiewa aż w dwóch koncertach! W listopadzie zaś pojawi się na Eurowizji Junior 2019 w Gliwicach! Czekacie?

Roksana skupia się teraz na koncertach i promocji bestsellerowej, debiutanckiej płyty.

