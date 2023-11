Magda Bereda to polska piosenkarka, która swoją karierę muzyczną zaczynała w 2011 roku. Za namową znajomych założyła konto na YouTubie, gdzie udostępniała znane covery, które cieszyły się sporą popularnością. Rozpoznawalność przyniosły jej piosenki z komentarzy fanów i napisanie swojego tekstu do "Despacito". Dziś tworzy też własne utwory.

Gdy miałam 14 lat, postanowiłam, że odważę się zawalczyć o muzyczne marzenia. Chciałam wtedy iść do szkoły muzycznej, niestety nauczyciele powiedzieli mi, że jest już za późno. Rodzice kupili mi więc key-board i sama nauczyłam się na nim grać, oglądając różne tutoriale w Internecie. Do wrzucenia na YouTube pierwszego coveru, "Because of you" Kelly Clarkson, namówił mnie nauczyciel śpiewu. Nie myślałam wtedy, że zrobię furorę. Po prostu chcieliśmy z rodzicami pokazać to rodzinie i bliskim - powiedziała w Party.pl