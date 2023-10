Roksana Węgiel razem z Kevinem Mglejem cieszą się egzotycznym wypoczynkiem na Malediwach. Po kilku poprzednich zdjęciach młoda gwiazda zdecydowała się podzielić pierwszymi ujęciami, na których pozuje razem z ukochanym. Widać na nich, jak para trzyma się za ręce, a chłopak piosenkarki patrzy na nią pełnymi miłości oczami.

Zakochana Roksana Węgiel pozuje z ukochanym na romantycznym zdjęciu

Dokładnie 11 stycznia Roksana Węgiel obchodziła swoje 18. urodziny. Młoda gwiazda, która zasłynęła dzięki udziałowi w programie "The Voice Kids", który wygrała, oraz zwycięstwie w dziecięcej Eurowizji, przez ten czas dorosła. Jak przyznała w jednej z wypowiedzi, wiele osób nadal postrzega ją przez pryzmat 13-latki, którą była, wygrywając talent show. Teraz to się ma zmienić a jej nowa płyta, zatytułowana "13+5" ma być tego dobitnym potwierdzeniem. W rozmowie z Party.pl Roxie przyznała, że to jest aktualna ona.

Po zamieszaniu, związanym z wydaniem singla oraz swoimi osiemnastymi urodzinami, Roksana Węgiel razem z Kevinem Mglejem wyjechali na Malediwy. Właśnie gwiazda podzieliła się ich pierwszymi wspólnymi zdjęciami. Do jednego z nich dodała bardzo wymowny komentarz:

Życzę Wam z całego serca żeby ktoś na Was kiedyś tak patrzył - napisała.

Na kolejnym zdjęciu widać jak Roksana Węgiel i jej ukochany trzymają się za ręce, śmiejąc się do siebie. Oczy młodej gwiazdy zdradzają wszystko: jest bardzo zakochana!

Co ciekawe, także na profilu Kevina Mgleja pojawiły się nowe materiały z wysp. Tekściarz chwali się, że wraz z ukochaną wybrali się na imprezę na plaży. Roksana ubrana jest w piękną falbaniastą spódnicę z wiązanym topem, a jej chłopak a na sobie lekką białą koszulę. Ich stylizacje świetnie do siebie pasują.

Fani są niezwykle podekscytowani związkiem Roksany Węgiel i bardzo jej kibicują. Sama artystka podkreślała w wywiadach, że Kevin Mglej jest pierwszą osobą, której jest tak bardzo pewna. Co więcej, także mama i tata piosenkarki bardzo dobrze dogadują się z jej ukochanym. Jak zdradziła Roksana Węgiel, jej rodzice wiedzą, że jest to związek na poważnie.

Wielbiciele piosenkarki zauważają, że z nastolatki zmieniła się w kobietę, czego potwierdzeniem jest jej obecny wizerunek. W swoim najnowszym teledysku Roksana Węgiel postawiła na odważne stylizacje. Także w mediach społecznościowych pokazuje coraz bardziej kobiece stroje. Dopiero teraz, zauważa artystka, wreszcie naprawdę może być sobą.

Życzymy Roksanie Węgiel i jej ukochanemu radości z wypoczynku na Malediwach i czekamy na nowe zdjęcia!

