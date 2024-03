Już w najbliższą niedzielę wystartuje najnowsza edycja "Tańca z Gwiazdami". W programie pojawi się plejada gwiazd, a wśród nich Roksana Węgiel. Młoda piosenkarka już od kilku tygodni ostro trenowała i uczyła się choreografii pod okiem tanecznego partnera, Michała Kassina. Teraz, tuż przed premierą show Polsatu, Roksana Węgiel pokazała krótkie nagranie i zwróciła się do swoich fanów z apelem.

Reklama

Roksana Węgiel na ostatnim treningu apeluje do fanów

Czternasta edycja "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się naprawdę wyjątkowo. Tym razem o Kryształową Kulę zawalczą takie sławy jak: Anita Sokołowska, Filip Chajer, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Maffashion czy Dagmara Kaźmierska. Na parkiecie nie zabraknie również Roksany Węgiel, która stworzyła taneczny duet z Michałem Kassinem. Ostatnio Roxie zdradziła nam, co ją przeraziło na treningu do "Tańca z Gwiazdami" i opowiedziała o przygotowaniach do programu.

Teraz Roxie podczas relacji na InstaStories zwróciła się do swoich fanów.

Roksana Wegiel i Michał Kassin w Tańcu z Gwiazdami Instagram @tanieczgwiazdami

Roksana Węgiel podczas treningu ze swoim tanecznym partnerem nie ukrywała emocji przed premierą "Tańca z Gwiazdami".

Jestem na sali treningowej ''Tańca z Gwiazdami'', a to jest nasz ostatni trening przed pierwszym odcinkiem. 3 marca koniecznie oglądajcie i trzymajcie kciuki mówiła gwiazda.

Roxie liczy na wsparcie swoich fanów, którzy już w niedzielę będą mogli zobaczyć, jak gwiazda radzi sobie w tańcu. Myślicie, że posypią się pierwsze "10"? My mocno trzymamy za nią kciuki!

Zobacz także

Instagram @roxie_wegiel

Zobaczcie zdjęcia z treningu Roksany Węgiel i Michała Kassina! Będziecie kibicować tej parze?

Reklama

Zobacz także: Michał Kassin szczerze o postępach Roxie Węgiel przed "TzG": "Może być lepiej"

Podlewski/AKPA