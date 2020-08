Rok po śmierci Piotra Woźniaka-Staraka najbliższy przyjaciel zdradził jego największą tajemnicę

Krzysztof Terej, najbliższy przyjaciel Piotra Woźniaka-Staraka i współzałożyciel "Watchout Studio" w szczerym wywiadzie dla "Pani" opowiedział o swojej relacji z tragicznie zmarłym producentem i zdradził, czego Piotr Woźniak-Starak bardzo nie lubił. Duże zaskoczenie!

18 sierpnia mija rok od dramatycznych wydarzeń, jakie rozegrały się na jeziorze Kisajno na Mazurach. To wtedy zginął mąż Agnieszki Woźniak-Starak. Poszukiwania trwały kilka dni, ale ostatecznie 22 sierpnia wiceszef MSWiA poinformował o odnalezieniu ciała producenta. Piotr Woźniak-Starak zostawił po sobie kilka doskonałych i obsypanych nagrodami filmów, m.in. Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej, Bogowie czy Ukryta gra. W wywiadzie dla "Pani" jego przyjaciel i wspólnik opowiedział o ich relacji. Na pytanie czy tęskni pan za Piotrem, Krzysztof Terej szczerze odpowiedział i zdradził, czego brakuje mu najbardziej:

Bardzo. Prywatnie i zawodowo potwornie za nim tęsknię. Dziś z perspektywy czasu myślę, że prowadząc wspólnie z Piotrkiem firmę producencką, mądrze zabezpieczyliśmy się na wiele sytuacji, ale też planowaliśmy daleko do przodu. Natomiast prywatnie Piotrek jest nie do zastąpienia. Czuję pustkę po odejściu jednej z najbliższych osób. Brakuje mi przyjścia do biura i zaczęcia dnia od słów: „A co u ciebie?”. I tej szybkiej wymiany informacji, co się działo: „Jak Ania (żona Krzysztofa – przyp. Red.)?”, „Co u Agnieszki?”. Zwykłe, codzienne przyjacielskie dzielenie się swoim życiem. Ta, cholernie mi go brakuje.