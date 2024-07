Ciężkie chwile w domu Ryszarda Rynkowskiego po tym jak ceniony i lubiany artysta wymachiwał bronią przed swoim domem w Brodnicy. Na czyje wsparcie Ryszard Rynkowski może w tej chwili liczyć?

Żoną wokalisty jest Edyta Rynkowska, młodsza od niego o 22 lata. To druga żona artysty. Pierwsza, Hanna, zmarła na raka piersi. Z tego małżeństwa artysta ma córkę, Martę.

Drugą żonę, Edytę, poznał kilkanaście lat temu. Ich związek utrzymywał w tajemnicy przed mediami ze względu na różnicę wieków.

To była strzała wbita głęboko. Pamiętam, jak umówiliśmy się na pierwszą randkę. Zapytałem, gdzie chciałaby pojechać. Ona, że do Krakowa. Dla mnie to była groza, bo Edyta wyglądała jak wspaniała dziewczyna. A obok niej szedł taki stary z brzuchem. Trzymaliśmy się z metr od siebie. Nie dlatego, że się jej wstydziłem, tylko że była taka atrakcyjna w stosunku do mnie. Modliłem się, żeby nikt ze znajomych nas nie zobaczył. I oczywiście, że zobaczył - mówił o niej w rozmowie z Vivą!