Rodzina Mariny Łuczenko i Wojciecha Szczęsnego znowu się powiększy! Gwiazda właśnie przekazała nowinę

Jak się okazuje, Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny są gotowi na kolejny etap w swoim życiu, a w ich rodzinie pojawi się nowy członek! Piosenkarka, która w maju 2016 roku wzięła bajkowy ślub ze słynnym piłkarzem, a dwa lata później, w lipcu 2018 roku została mamą Liama, właśnie podzieliła się z fanami wielką nowiną, co więcej, nawet poprosiła ich o ważną radę. Decyzja w domu gwiazdorskiej pary już zapadła.

Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny czekają na nowego członka rodziny!

Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny to jedna z najgorętszych par polskiego show-biznesu, i nie tylko. Jak się okazuje, mimo pandemii w życiu piosenkarki ostatnio dzieje się naprawdę sporo. Gwiazda co chwila dostarcza swoim obserwatorom nowinek z życia prywatnego, jak i zawodowego. Jak mogliśmy się dowiedzieć, niedawno wydała album, a także dogląda prac nad budową domu. Teraz okazuje się, że to wcale nie koniec niespodzianek. Wszystko wskazuje na to, że Marina Łuczenko, Wojciech Szczęsny i ich synek Liam, już niebawem powitają nowego członka rodziny. Artystka nie mogła nie podzielić się tym z fanami.

Kochani poszukuję dobrej hodowli pudla toy. Po odejściu Ashley wreszcie zdecydowaliśmy się na nowego członka rodziny. Dlaczego akurat pudel? Wychowałam się z tą rasą. Gdy się urodziłam, miałam już włochatego brata. Był rok starszy i miał na imię Fred. Był to średni czarny pudelek - ogłosiła na swoim InstaStory.

Jak się okazuje, rodzina postanowiła wziąć pod swoje skrzydła pieska, a Marina już zaczęła rozglądać się za szczeniaczkiem. W swojej relacji pokazała również zdjęcia piesków, które przez lata były jej najlepszymi przyjaciółmi. Co więcej, na jednej z fotografii widzimy artystkę, jako małą dziewczynkę z czarnym pudelkiem! Jak widać ta rasa ma dla niej szczególne znaczenie.

Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny w końcu są gotowi, by wziąć pod swoje skrzydła kolejnego pieska. Jak się okazuje, wybór oczywiście padł na pudla - rasę, która od zawsze towarzyszyła piosenkarce w życiu.

Wychodzi na to, że gwiazdorska rodzina wkrótce się powiększy!