3 z 4

Na co zmarła Kora?

Kora zorganizowała w sieci zbiórkę na jej lek, co wywołało sporo emocji wśród społeczeństwa. Niektórzy uważali, że wokalistę stać na to, żeby samej sobie kupić ten lek. Co mówiła wtedy Kora?

Tradycyjna chemia, która ratuje życie, potrafi też zabić, bo rozpuszcza człowieka. Nie każdy reaguje na to idealnie, np. mnie by chemia zabiła. (...) Ludzie mówią: "Kory nie stać na taki lek?". Ja wtedy odpowiadam: "Owszem, stać mnie na taki lek, ale teoretycznie mogłabym go brać do końca życia, więc absolutnie nie mam takich pieniędzy". Starczyłoby mi, żeby stosować go kilka miesięcy i musiałabym sprzedać to, to i to. (...) To jest sytuacja patowa. Od trzech miesięcy powinnam brać lek, którego nie biorę. A jestem teraz w takiej sytuacji, która absolutnie tego wymaga, bo jestem po raz pierwszy od dwóch lat w okresie remisji. A nikt nie wie, jak długo będzie ona trwać - mówiła Kora w rozmowie z wp.pl.

Wiele osób pomogło Korze, choć ona sama wydała wiele pieniędzy na to, żeby co miesiąc przyjmować lek, a jednocześnie walczyła o to, żeby był on refundowany. I udało jej się! W 2016 roku Ministerstwo Zdrowia zdecydowało, że lek będzie refundowany. Jednak nawet ten lek ostatecznie nie uratował jej życia, choć na pewno pomógł wielu innym kobietom, które dzięki Korze otrzymały go za darmo. 28 lipca 2018 roku gwiazda zmarła w wyniku powikłań choroby nowotworowej