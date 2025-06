Z okazji Dnia Dziecka Skolim pojawił się na scenach w Łęczycy, Mogielnicy i Lubrańcu. Podczas jednego z występów wykonał piosenkę o treści erotycznej, mimo że koncert miał charakter rodzinny. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać dzieci tańczące obok sceny. Internauci nie kryją oburzenia i wprost krytykują organizatorów wydarzenia.

Konrad Skolimowski, znany szerzej jako Skolim, nie zwalnia tempa w swojej muzycznej karierze. W pierwszy weekend czerwca wystąpił aż na trzech festynach z okazji Dnia Dziecka – w Łęczycy, Mogielnicy i Lubrańcu. Choć jego koncerty zazwyczaj przyciągają tłumy, tym razem jego obecność wywołała falę krytyki. Wszystko przez treść piosenki, jaką wykonał w Lubrańcu, mimo obecności dzieci wśród publiczności.

Podczas koncertu Skolim wykonał utwór „Wyglądasz idealnie”. Na nagraniu udostępnionym w sieci widać, jak wokół sceny bawią się dzieci, w tym kilkulatki korzystające z dmuchanej zjeżdżalni. W tym czasie artysta śpiewa fragment piosenki o wyraźnie erotycznym charakterze: