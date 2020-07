Rodzice Lilki w "M jak miłość" wrócą do siebie?  Dorota Chotecka pokazała zaskakujące  zdjęcie! 

W poprzednim sezonie "M jak miłość" mama Lilki przeżyła w domu prawdziwy koszmar. Brutalny mąż chciał jej zabrać wszystko: dom i cukiernię, ale dzięki pomocy Mostowiaków udało jej się wrócić do domu. Teraz może liczyć też na pomoc Staszka, który jest dla kobiety ogromnym wsparciem. Wszystko wskazywało na to, że Krystyna ostatecznie uwolniła się od męża, ale wygląda na to, że nie do końca. Dorota Chotecka opublikowała zaskakujące zdjęcie, na którym czule obejmuje Krzysztofa. Czy para do siebie wróci?

Krystyna wybaczy mężowi maltretowanie i szantaże?

Pod zdjęciem, na którym aktorka obejmuje swojego serialowego męża czytamy:

Ja to mam szczęście!!!!! Znowu trafił mi się przystojny mąż!

@January BRUNOW. POZDRAWIAMY Z PLANU

@mjakmilosc.official #naplanie #kręcimy #seriale #serial #noweodcinki - napisała Dorota Chotecka na Instagramie.

Czy to możliwe, że para zdecydowała się wrócić do siebie? Widzowie "M jak miłość" mieli okazję śledzić toksyczną relację pary z agresją w tle. Czyżby Krystyna wybaczyła mężowi i zdecydowała się do niego wrócić? Wydaje się to mało prawdopodobne, ale nie niemożliwe. Samo zdjęcie mocno zaskoczyło fanów serialu, którzy piszą:

Ja to bym jednak nie chciala takiego meza wariata 😅😁 A to już rozwodu nie będzie 🤔😉😘

Wygląda na to, że para aktorów lubi się prywatnie, a ich serialowe relacje to zupełnie inna historia. Już we wrześniu dowiemy się czy rodzice Lilki wezmą rozwód czy w ich małżeństwie nastąpi przełom i wrócą do siebie!

Zobacz także: Małżeństwo Kingi i Piotrka w "M jak miłość" rozpadnie się? Tajemnicze zdjęcie Katarzyny Cichopek: "cisza przed burzą"

MTL Maxfilm

Krystyna wybaczy mężowi i wróci do niego?