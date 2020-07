Małżeństwo Kingi i Piotrka w "M jak miłość" rozpadnie się? Tajemnicze zdjęcie Katarzyny Cichopek: "cisza przed burzą"

Małżeństwo Kingi i Piotrka w "M jak miłość" przeżywa wielki kryzys. W ostatnim sezonie widzowie byli świadkami tego, że związek na odległość w przypadku Zduńskich zupełnie się nie sprawdza. Teraz wszystko wskazuje na to, że już jesienią sytuacja będzie naprawdę dramatyczna. Niedawno Katarzyna Cichopek opublikowała na Instagramie zdjęcie z serialowym Pawłem i tajemniczo wspomniała o romansie, a teraz pokazała zdjęcie z serialowym mężem i wymownie napisała, że to "cisza przed burzą"! Czy w "M jak miłość" faktycznie szykuje się rozwód w małżeństwie Zduńskich?

Małżeństwo Zduńskich rozpadnie się w nowym sezonie "M jak miłość"?

Zdjęcie Kasi Cichopek z Marcinem Mroczkiem opublikowane na Instagramie wzbudziło wiele emocji. Nie byłoby w tym nic dziwnego w końcu to serialowa para z "M jak miłość", gdyby nie opis fotografii. Aktorka tajemniczo napisała, że to "cisza przed burzą" i zapytała fanów, co sądzą na temat rozwodu Zduńskich!

Cisza przed burzą ⚡️ czy małżeństwo Kingi i Piotra po tylu latach może się rozpaść? 🥺 #serial #commingsoon #tvseries #kingaipiotr #filmmaking - napisała Katarzyna Cichopek na Instagramie.

Wygląda na to, że fani nie chcą oglądać rozpadu małżeństwa Zduńskich i w komentarzach piszą, że mają nadzieję, że para poradzi sobie z problemami i scenarzyści będą dla nich łaskawi:

Oby nie 😕 Zawsze miałam nadzieję, że będą tak szczęśliwym małżeństwem jak Basia z Lucjanem 💜 Oby nie 😢💪 Mam nadzieję że jednak przetrwają wszystko ❤️ Powinni zostać razem i chować 4 dzieci razem Prosze z tym scenariuszem trochę spokojniej Nie nie i jeszcze raz nie bo ja kocham tą parę 💖jestem pewna ,że pokonają kryzys w małżeństwie 🤗

Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie Kingi i Piotrka. To jedna z najpopularniejszych par w "M jak miłość", którą widzowie serialu kochają!

