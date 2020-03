Rodzice Dody udowadniają, że można ćwiczyć w każdym wieku! Na dodatek nie brakuje im dystansu

Doda zdecydowała, że nie będzie odwiedzała swoich rodziców w Ciechanowie z troski o ich zdrowie. Zarówno pani Wanda jak i pan Paweł są w grupie większego ryzyka na zarażenie koronawirusem. Na szczęście pozostał kontakt telefoniczny. Rodzice Dody przesłali córce pozdrowienia z rodzinnego domu, jednocześnie pokazując, jak spędzają czas na kwarantannie. Tym nagraniem udowadniają, że aktywność fizyczną można uprawiać w każdym wieku. Ciężko o większą inspirację! Koniecznie musicie to zobaczyć.

Rodzice Dody inspirują do ćwiczeń podczas kwarantanny

Doda bardzo poważnie podeszła do tematu koronawirusa i już od początku pandemii bardzo angażuje się w uświadamianie swoich odbiorców jak ważne jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa. Dodatkowo zainicjowała #DodaChallenge, który polegał na domowych ćwiczeniach, z wykorzystaniem obciążników w postaci paczek z makaronem, butelek z wodą lub dowolnych produktów zakupionych w ramach "szaleństwa zakupowego przed kwarantanną". Internauci pokochali to wyzwanie, publikując mnóstwo nagrań w odpowiedzi na film Dody.

Nie jest tajemnicą, że zamiłowanie do aktywnego trybu życia, Doda odziedziczyła po swoim ojcu, Pawle Rabczewskim, który jest zawodowym sztangistą i medalistą mistrzostw świata oraz Europy. Pomimo tego, że dziś jest już na emeryturze wciąż prowadzi aktywny tryb życia. W ćwiczeniach nie przeszkadza mu nawet kwarantanna. Rodzice Dody przysłali córce pozdrowienia z Ciechanowa, a to co znalazło się na nagraniu, mogłoby być inspiracją dla wszystkich leniuchów!

Tata Dody wykonał kilka prostych ćwiczeń, które można zrobić podczas krótkiego spaceru po ogrodzie. Pan Paweł potrafi wykorzystać każdą wolną chwilę, aby wykonać jakieś ćwiczenie. Pani Wanda popisy męża skomentowała zabawnym stwierdzeniem:

Nie szpanuj, nie szpanuj, potem wejdziesz do domu i będzie

Teraz również wiadomo, po kim u Dody poczucie humoru.

Tata Dody, Paweł Rabczewski zaprezentował kilka prostych ćwiczeń, które można wykonać podczas krótkiej wizyty na świeżym powietrzu podczas kwarantanny. Tym samym udowodnił, że jak się chce to można uprawiać sport w każdym wieku!

W tym roku Doda nie spędzi Wielkanocy z rodzicami, tak jak to miało miejsce w każde święta od pięciu lat. To wszystko z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Mama Dody pięć lat temu zmagała się z chorobą nowotworową, w zeszłym roku leczenie onkologiczne przeszedł również tata piosenkarki. W związku z tym państwo Rabczewscy są bardziej zagrożeni infekcją koronawirusem.