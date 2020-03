Koronawirus w Polsce. Doda apeluje o zamknięcie klubów i dyskotek. Zwróciła uwagę na istotną rzecz! 

W związku z pojawieniem się koronawirusa w Polsce władze podjęły decyzję o zamknięciu szkół, przedszkoli, żłobków, uczelni, ale również placówek kulturalnych - muzeów, kin, teatrów itd. Co z klubami, dyskotekami oraz galeriami handlowymi? Na razie w tej sprawie nie ma żadnych oficjalnych decyzji. Doda apeluje jednak do rządzących o podjęcie właściwych kroków w tej sprawie.

Doda apeluje o zamknięcie klubów i dyskotek

W Polsce potwierdzono już 27 przypadków koronawirusa w Polsce. Niestety, liczba zachorowań z dnia na dzień rośnie coraz bardziej. W całej Polsce wprowadzane są środki zapobiegawcze, m.in. zamknięcie placówek oświatowych. Co dalej z klubami, dyskotekami czy galeriami handlowymi? W tej sprawie nie zapadły żadne wiążące decyzje. Doda na swoim Insatgramie opublikowała post, który daje do myślenia:

Kluby i dyskoteki pozostają otwarte. I będą skupiać wszystkich tych, którzy nie pójdą do kin, teatrów, szkól, uniwersytetów. Jak to możliwe, że działać będą gdzie wirus rozprzestrzenia się najszybciej? Jak to możliwe, że tak ważna kwestia umknęła politykom? Co sądzicie? - pyta Doda na Instagramie.

Kiedy fani zaczęli pisać, że mało kto odważy się pójść do klubu, artystka odpisała:

już się wszyscy umawiają na weekend - zauważyła piosenkarka.

Według wszelkich zaleceń trzeba unikać dużych skupisk ludzi, a jak wiadomo - w klubach panuje ścisk i tłok, sprzyjający rozpowszechnianiu się wszelkich wirusów.

Jeden z najpopularniejszych warszawskich klubów, Metropolis, nie odwołuje imprez zaplanowanych na weekend:

W nawiązaniu do Waszych licznych zapytań odnośnie najbliższych imprez, pragniemy Was poinformować że, jak wszyscy cały czas monitorujemy sytuację związaną z COVID-19 i w najbliższych godzinach będziemy decydować co z nadchodzącymi wydarzeniami w Metropolis Warszawa. Na chwilę obecną nie odwołujemy piątkowej i sobotniej imprezy, ale prosimy o sprawdzanie na bieżąco informacji na temat wydarzeń. Prosimy także osoby, które nie czują się dobrze, w ostatnim czasie wróciły z krajów zwiększonego ryzyka lub miały kontakt z takimi osobami, o nie narażanie innych na niebezpieczeństwo i odpuszczenie imprezowania. Sugerujemy także, aby decydować się na transakcje kartami płatniczymi i ograniczyć płatność gotówką na co również jesteśmy przygotowani.

Z kolei inny, Resort Komedii, również w Warszawie, zawiesza wszystkie swoje spektakle:

Drodzy i drogie, Bardzo zależy nam na Was i na Waszym BEZPIECZEŃSTWIE i chociaż nie jesteśmy publiczną instytucją kultury, to gramy dla Was i czujemy się za Was odpowiedzialni. Dlatego decyzją wszystkich artystek i artystów Resortu Komedii odwołujemy spektakle w rekomendowanym przez Rząd okresie najbliższych dwóch tygodni – od DZISIAJ (11 marca) do 25 marca.

Jeśli jesteście zainteresowani, jak wygląda sytuacja w klubie, który Was interesuje, najlepiej sprawdzać strony internetowe lub social media poszczególnych miejsc.

Decyzją rządu, placówki oświatowe i kulturalne zostaną zamknięte na dwa tygodnie (od najbliższego poniedziałku). Sytuacja jest jednak dynamiczna i co chwila pojawiają się nowe komunikaty.

EastNews

