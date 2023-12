Już za moment zacznie się jedna z gorętszych imprez tego roku, organizowana przez Telewizję Polską. Na scenie wystąpi m.in. Maryla Rodowicz, która już 30 grudnia pojawiła się w Zakopanem. Stamtąd prędko wrzuciła do sieci zdjęcie, ale jej wyraz twarzy zmartwił obserwatora.

Fan do Maryli Rodowicz: "Widać, że coś się stało"

Wielu Polaków już wyruszyło do Zakopanego, gdzie za kilka godzin wystartuje wielka impreza sylwestrowa. Na scenie zobaczymy m.in. Marylę Rodowicz, Justynę Steczkowską i Edytę Górniak ze swoim synem Allanem Krupą czy Sławomira i Kajrę. Gwiazdy stawiły się na miejscu odpowiednio wcześniej, by przygotować się do kilkugodzinnego wydarzenia.

Maryla Rodowicz

Już wczoraj pierwsze kadry publikowała z Zakopanego w sieci Maryla Rodowicz. Pod zdjęciem na tle gór poinformowała nawet, że zostanie tam na trzy, a może nawet cztery dni. Jeden z internautów prędko zwrócił uwagę na wyraz jej twarzy, stwierdzając śmiało, że ktoś wykonał zdjęcie w nieodpowiednim momencie.

Kto jest taki podły, że zrobił Pani Maryli takie zdjęcie. Przecież widać. że coś się stało!!

Czy rzeczywiście jest tak, jak przypuszcza obserwator, tego nie wiadomo, bo wokalistka nie odpowiedziała na wpis. Tymczasem wśród komentarzy i wielu słów zachwytu pojawił się jeszcze jeden, który od razu przykuwa uwagę. Na chwilę przed rozpoczęciem sylwestrowej imprezy internauta postanowił zaapelować do Maryli o... zmianę repertuaru!

Pani Marylo, niech pani zaśpiewa inne piosenki, niż te, co zawsze. Ma pani duży repertuar, czemu pani śpiewa jedno i to samo!?

Również i ten komentarz artystka postanowiła przemilczeć, jednak możemy się tylko domyślać, że i tak trudno byłoby jej zmienić repertuar na ostatnią chwilę.

Maryla Rodowicz