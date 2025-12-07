Jan Nowicki spoczywa na cmentarzu parafialnym w Kowalu - rodzinnej miejscowości na Kujawach, z którą był silnie związany przez całe życie. To właśnie tam odbyło się jego pożegnanie 14 grudnia 2022 roku. Aktor zmarł kilka dni wcześniej, 7 grudnia, w wieku 83 lat, we własnym domu w Krzewencie koło Kowala, otoczony bliskimi. Dziś grób jest odwiedzany przez mieszkańców i fanów artysty. Jak podkreślają lokalne serwisy, miejsce spoczynku Nowickiego stało się przestrzenią refleksji - cichą, uporządkowaną, bardzo „jego”.

Jak wygląda nagrobek Jana Nowickiego?

Nagrobek ma formę kamiennej płyty, a jego najbardziej charakterystycznym elementem jest medalion z portretem aktora. To zdjęcie, na którym Nowicki trzyma papierosa - kadr mocno kojarzony z jego scenicznym temperamentem i wizerunkiem człowieka z charyzmą. Poniżej umieszczono symboliczny bukiet bzu oraz poruszającą inskrypcję:

Żyć możesz wszędzie, umieraj gdzie dom.

W dniu pogrzebu grób był szczelnie przykryty wieńcami i zniczami. Teraz po trzech latach wygląda spokojniej i bardziej minimalistycznie, ale wciąż widać świeże kwiaty i ślady pamięci odwiedzających.

Bliscy i przyjaciele Nowickiego wielokrotnie podkreślali, że aktor był człowiekiem mocno zakorzenionym w swoim świecie: w literaturze, w teatrze, w Kowalu. Nagrobek zdaje się to potwierdzać: nie epatuje przepychem, za to ma w sobie osobisty ton i mocny, poetycki akcent. To także ukłon w stronę samego artysty, który w swojej twórczości często wracał do tematów przemijania, domu i tożsamości. Umieszczony cytat brzmi jak jego własne credo - jakby ostatnia rola, dopisana już poza sceną.

Dziedzictwo, które nie gaśnie

Jan Nowicki zostawił po sobie ogromny dorobek: blisko 200 ról filmowych, teatralnych i telewizyjnych. Był nie tylko aktorem, lecz także reżyserem, pedagogiem, pisarzem i poetą. Dla Kowala pozostaje jednym z najważniejszych honorowych obywateli i artystą, który rozsławił rodzinne strony.

Grób w Kowalu jest więc czymś więcej niż miejscem pochówku. To punkt na mapie pamięci o człowieku, który przez dekady był jednym z najbardziej wyrazistych głosów polskiej kultury.

