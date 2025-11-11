Na cmentarzu Stare Powązki w Warszawie, znany 76-letni aktor Krzysztof Wakuliński, którego widzowie znają z seriali takich jak „Na Wspólnej” czy „Na dobre i na złe”, już za życia przygotował swoje miejsce pochówku. Pasjonat Starych Powązek, internauta, odnalazł grób, w którym aktor planuje spocząć.

Grób aktora znajduje się w historycznej mogile z 1905 roku

Miejsce przyszłego pochówku Krzysztofa Wakulińskiego to mogiła Wandy Rogowskiej, mająca ponad 100 lat. Znajduje się ona w grobie rodziny Jędrzejewskich z 1905 roku. Lokalizacja grobu została zidentyfikowana jako kwatera 171, rząd 5, miejsce 1. Co ciekawe, nagrobek został niedawno odrestaurowany i różni się wizualnie od zdjęcia dostępnego w oficjalnej bazie cmentarza. Oznacza to, że aktor nie tylko zaplanował miejsce swojego pochówku, ale także zadbał o jego wygląd jeszcze za życia.

Kto jeszcze z celebrytów ma grób przygotowany za życia?

Krzysztof Wakuliński nie jest jedyną znaną osobą, która już za życia zatroszczyła się o swój grób. Podobnie postąpił Marek Sewen – altowiolista, kompozytor i aranżer. Jego grób znajduje się na Cmentarzu Powązkowskim w kwaterze 159, rząd 6, miejsce 11, gdzie spocznie wraz z żoną Ireną.

Również aktorka Halina Kowalska, znana z takich produkcji jak „Alternatywy 4”, przygotowała sobie miejsce pochówku w grobie swojego męża, Włodzimierza Nowaka. Aktor znany z „Misia” zmarł w 2022 roku, a jego grób znajduje się w kwaterze 17, w pobliżu miejsca spoczynku Wiesława Gołasa i jego żony Marii.

Kim jest Krzysztof Wakuliński i gdzie jeszcze mogliśmy go zobaczyć?

Krzysztof Wakuliński to doświadczony aktor teatralny i telewizyjny, którego kariera trwa od dekad. Ma 76 lat i zdobył popularność dzięki występom w takich serialach jak „Na Wspólnej”, „Na dobre i na złe”, „Fitness club” oraz „Bank nie z tej ziemi”.

Wielu widzów pamięta go z ról, które wnosiły do ekranów emocje i charyzmę. Jego głęboki głos i wyrazista twarz uczyniły go jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny aktorskiej.

Związki i życie prywatne aktora Krzysztofa Wakulińskiego

Życie prywatne Krzysztofa Wakulińskiego również nie pozostaje bez echa. W młodości związany był z aktorką Bożeną Dykiel. Później łączyła go szczególna relacja z o 22 lata starszą aktorką Małgorzatą Lorentowicz, znaną z filmu „Kogel-mogel”. Sam Wakuliński przyznał, że nie była to relacja romantyczna, a głęboko przyjacielska. Po jej śmierci aktor opowiedział, że traktował Lorentowicz jak matkę, a ona jego – jak przybranego syna. Obecną żoną Krzysztofa Wakulińskiego jest Maria, kostiumolożka. Wcześniej aktor był też związany z Magdaleną Wołłejko, aktorką, która ma za sobą dwa małżeństwa – z Piotrem Skargą i Piotrem Polkiem.

Krzysztof Wakulinski Fot. Pawel Wodzynski/East News