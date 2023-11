Internauci są zachwyceni postawią Martyny Gliwińskiej. W komentarzach piszą:

- Brawo i mega szacunek za te slowa, za dystans, za otwartosc i zrozumienie.

- Od razu wiedziałam ze fajna z Ciebie babka i ze nigdy nie będzie miejsca na żadna rywalizację o pozycje w rodzinie Jarka. Ze szanujesz Anię jako mamę trójki dzieci i wielką utraconą miłość Jarka i nie starasz się im jej zastąpić, tylko bacznie czuwasz z boku, jednocześnie troszcząc się o ich zwyczajną codzienność. Brawo, pokazałaś coś niesamowitego! Mam ogromna nadzieje, ze miedzy innymi dzięki Tobie, Ania śpi już spokojnie

- Naprawde uklony i szacunek Martyna dla Ciebie za to jak sie zachowujesz, jaka jestes. Wiele kobiet nie potrafiloby tak. Musisz bardzo kochac Jarka aby to wszystko zniesc i to z wyjatkowa klasa