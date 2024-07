W Gdyni trwa Festiwal Muzyczny Open’er, na którym bawi się tłum znanych gwiazd. Wśród nich nie brakuje nawet Jarosława Bieniuka i Martyny Gliwińskiej. Dziewczyna byłego piłkarza opublikowała urocze selfie na Instagramie, które mówi wszystko - para nie tylko świetnie się bawi, ale przede wszystkim jest szczęśliwa i zakochana!

Fani są zachwyceni wspólnym zdjęciem Jarosława Bieniuka i Martyny Gliwińskiej.

Fotografię pary skomentowała nawet córka Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej.

- No trzeba - napisała Oliwia Bieniuk w odpowiedzi na podpis Martyny „Tu trzeba być”.

Zobacz także

Jarosław Bieniuk nie ukrywa, że traktuje poważnie związek z Martyną Gliwińską. Para coraz częściej pokazuje się razem w prywatnych sytuacjach, ale nie afiszuje się relacją na salonach. W jednym z ostatnich wywiadów Jarosław przyznal, że darzy Martynę uczuciem.

- To wyjątkowa dziewczyna! Dzięki niej życie znowu mnie cieszy i nie boję się tego powiedzieć. Rozumie mnie, wspiera. No i ma świetne relacje z moimi dziećmi. Lubią się wzajemnie. Nie mógłbym obdarzyć uczuciem kobiety, której by nie akceptowały - powiedział Bieniu w rozmowe z „Vivą!”.