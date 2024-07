Robert Więckiewicz w sobotniej Gazecie Wyborczej opowiada o filmie "Król życia”. Przy okazji analizy granej przez siebie postaci - Edwarda - pada wiele gorzkich uwag. Głównie o kondycji psychicznej Polaków. Edward, bohater filmu "Król życia" zrezygnował z pracy w korporacji, których świat jest również obcy samemu Więckiewiczowi. Jak mówi, los okazał się dla niego łaskawy i nie trafił do korpo.

Przeczytałem, że ostatnio firmy organizują swoim pracownikom warsztaty kulinarne. Żeby sobie pogotowali albo upiekli chleb. To jest dopiero crazy, nie? Albo płacą grube pieniądze, żeby się potaplali w błocie czy przebiegli rzekę w bród, bo wtedy mają poczucie, że żyją. Ktoś ich zabiera na łąkę i dostają szału, że mogą dotykać trawy, za co przychodzi faktura na kilka tysięcy złotych. Skoro ludzie płacą za normalność, za to, żeby sobie w krowie gówno wdepnąć, apokalipsa jest blisko.