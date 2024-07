4 z 5

Pilecki

Nie ulega wątpliwości – za mało w kinach filmów o polskich bohaterach. Nie ma się co oglądać na innych, jeśli sami ich nie zrobimy, to nikt inny tego za nas nie zrobi. Z tego punktu widzenia produkcja o rotmistrzu Pileckim (Marcin Kwaśny) jest jak najbardziej potrzebna i pożądana. W końcu to człowiek, który na ochotnika poszedł do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, by stworzyć tam ruch oporu, a po wojnie został skazany w pokazowym procesie na śmierć przez komunistyczne władze.

Taka historia polskiego patrioty zdecydowanie zasługuje na dużo lepszy film niż ten w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego. Produkcja od początku zmagała się z problemami finansowymi i została zrealizowana dzięki crowdfundingowej zbiórce pieniędzy. To na pewno usprawiedliwia jej telewizyjną jakość, ale nie zmienia faktu, że „Pilecki” bardziej nadaje się do Teatru Telewizji niż do kin. Szkoda.

Werdykt: Dobre chęci, film niedobry

Zwiastun: