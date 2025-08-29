Tragiczna śmierć majora Krakowiana. Robert Stockinger: „To się nie mieści w głowie”

Major Maciej Krakowian, znany również pod pseudonimem „Slab”, był doświadczonym pilotem myśliwca F-16. Jego kariera obejmowała intensywne szkolenie m.in. w Stanach Zjednoczonych. W Polsce był uznanym szkoleniowcem i ekspertem w dziedzinie lotnictwa wojskowego. Miał wystąpić jako gość w programie „Pytanie na śniadanie”, by opowiedzieć o swojej drodze do zostania pilotem, a także o przygotowaniach do nadchodzącego Air Show. Niestety zginął w czwartkowym wypadku podczas prób.

Tragiczny wypadek F-16 w Radomiu. Nie żyje major Maciej Krakowian

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek 28 sierpnia, podczas prób do Air Show w Radomiu. Major Krakowian znajdował się za sterami myśliwca F-16. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn maszyna runęła na ziemię z ogromną siłą. Wypadek wydarzył się na oczach wielu osób, a jego dramatyczne nagrania szybko obiegły media. Katastrofa wstrząsnęła opinią publiczną w całym kraju.

Właśnie dowiedzieliśmy się, że prokuratura wszczęła śledztwo ws. katastrofy F-16. Służby zabezpieczyły czarną skrzynkę oraz ciało zmarłego pilota, które w piątek, 29 sierpnia ma zostać przewiezione do Warszawy.

Robert Stockinger miał rozmawiać z majorem Krakowianem w „Pytaniu na śniadanie”

Jak ujawnił Robert Stockinger, major Maciej Krakowian miał pojawić się jako gość w piątkowym, 29 sierpnia, wydaniu programu „Pytanie na śniadanie”. Dziennikarz podkreślił, że rozmowa miała dotyczyć przygotowań do Air Show oraz sukcesów pilota. Była to zaplanowana część programu, która niestety nigdy się nie odbyła.

Mieliśmy rozmawiać o Air Show, jak się przygotowuje i co pokaże, a także o jego drodze do zostania pilotem przekazał Stockinger na łamach Faktu.

Po tragicznej informacji o śmierci majora Krakowiana, Robert Stockinger podzielił się swoim poruszeniem w mediach społecznościowych. Na InstaStories napisał emocjonalny wpis.

Potworne sceny na treningu przed Air Show w Radomiu. Major Maciej Slab przekazał.

W przestrzeni publicznej wciąż pojawia się mnóstwo pytań o to, jak i dlaczego doszło do tej tragedii. To nie tylko strata dla polskiego wojska, ale i prywatny dramat rodziny, ponieważ major Maciej Krakowian był kochającym mężem i tatą.

