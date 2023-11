Reklama

Jest decyzja w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego! Już od kilku miesięcy mówi się o tym, że polski napastnik chce odejść z niemieckiego klubu i zacząć grać w hiszpańskiej albo angielskiej lidze. Jego marzeniem był Real Madryt. Jednak nieudany występ na Mundialu przekreślił marzenia "Lewego" o grze w zespole Królewskich. Klub stracił zainteresowanie piłkarzem, pojawiły się opinie, że chcą znaleźć na miejsce Cristiano Ronaldo kogoś zdecydowanie młodszego niż Robert, który w tym roku kończy 30 lat.

Teraz już wiadomo, jaką decyzję podjęto w sprawie Roberta!

Robert Lewandowski zostaje w Bayernie

Nie jest tajemnicą, że Bayern Monachium od początku nie był chętny na oddanie Roberta Lewandowskiego do Realu Madryt albo innego klubu. Piłkarz jest związany kontraktem, który ma obowiązywać do końca sezonu 2021 roku, dlatego żeby zmienić klub, musiał mieć zgodę Bayernu na transfer. Ostatecznie jej nie dostał. W ubiegłym tygodniu piłkarz wrócił do treningów w drużynie, w niedzielę czeka go pierwszy ważny mecz w nowym sezonie.

Czy to oznacza, że ostatecznie zostaje w niemieckim klubie?

- To prawda, że ja i Robert mieliśmy w zeszłym tygodniu rozmowę. Robert wie, co o nim myślę, co o nim sądzę. Cały klub zna jakość, którą posiada. Jest jednym z trzech najlepszych zawodników na świecie występujących na tej pozycji. Dlatego z pewnością go nie oddamy. To stanowisko, które mu przekazałem. Robert to zaakceptował. Bardzo mnie to ucieszyło - powiedział trener Bayernu na łamach "Sport Bild".

I choć pojawiały się plotki, że Robert buntuje się i nie chce trenować dopóki nie porozmawia z zarządem klubu na temat swojej przyszłości, wydaje się, że piłkarz doszedł do porozumienia z przedstawicielami klubu i wciąż widzi dla siebie miejsce w niemieckim klubie. Czy to dobra decyzja?

Robert Lewandowski w tym sezonie nie zmieni klubu

Zatem z Anią i Klarą zostają w Monachium