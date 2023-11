1 z 5

Robert Lewandowski po porażce na Mundialu był na celowniku wszystkich. Piłkarz spotkał się z ogromną krytyką, ale na szczęście cały czas mógł liczyć na wsparcie ukochanej żony. Razem z nią wyjechał na urlop, odcinając się tym samym od szumu medialnego. Jednak wszystko co dobre, szybko się kończy. Teraz Robert Lewandowski wrócił już do pracy. Przebywa na zgrupowaniu Bayernu Monachium w Rottach-Egern. Piłkarz ciężko trenuje, ale jak się również okazuje, ma czas na zabawę! Do sieci trafiło właśnie przezabawne nagranie z tanecznego pokazu w wykonaniu Roberta i jego kolegi z drużyny Jamesa Rodrigueza. Zobaczcie je na kolejnych stronach galerii!

