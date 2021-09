Tydzień temu swoje 26-te urodziny obchodziła Anna Lewandowska . Trenerka spędziła je w wyjątkowy sposób - tuż po północy zaskoczył ją tortem jej "Healthy team", a w ciągu dnia poprowadziła duży trening dla fanek. Potem przyszedł już czas na właściwą celebrację w gronie najbliższych znajomych. Przypomnijmy: Lewandowska pochwaliła się zdjęciami z urodzin Na imprezie urodzinowej zabrakło niestety Roberta Lewandowskiego . Piłkarz tego samego dnia reprezentował Polskę w meczu z Gibraltarem i nie mógł towarzyszyć ukochanej. Po jego powrocie również nie doszło do spotkania małżonków, gdyż Anna od razu poleciała do Mediolanu, gdzie powstawała sesja zdjeciową do jej książki, która ma się ukazać jesienią. Robert nie zapomniał jednak o żonie i pokusił się o mały, ale bardzo romantyczny gest. Jak donosi "Party", Lewandowski wysłał ukochanej bukiet czerwonych róż. Teraz okazji do spotkań może być mniej. Robert nie zapomniał o ukochanej i wysłał jej bukiet czerwonych róż. Po urodzinach też się nie spotkali. Ania od razu poleciała do Mediolanu, gdzie odbyła się sesja fotograficzna do jej książki, która ukaże się już jesienią. Promowanie tej publikacji nie jest jedynym zajęciem, jakie czeka Anię. Trenerka kończy urządzanie nowego domu w Monachium, w którym zamieszkała z mężem - czytamy w "Party". Wiedzieliście, że taki z niego romantyk? Zobacz: Urodziny Lewandowskiej: Kiedyś skromna dziewczyna piłkarza, teraz stylowa gwiazda Impreza urodzinowa Anny Lewandowskiej: