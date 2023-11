1 z 4

Anna Lewandowska na meczu Bayernu Monachium

Anna Lewandowska pojawiła się na trybunach, podczas meczu Bayern Monachium - RSC Anderlecht w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Żona Roberta Lewandowskiego jak zwykle wiernie kibicowała swojemu mężowi i zagrzewała do walki o zwycięstwo. Udało się! Bayern wygrał wynikiem 3:0. Wizytę na stadionie Anna Lewandowska relacjonowała na Instagramie. My nie mamy wątpliwości, że to największa kibicka Roberta Lewandowskiego. Widać było, że Ania bardzo przeżywa mecz męża. Tym bardziej, że Robert strzelił gola już w 12 minucie spotkania!

Zobacz też: Ania Lewandowska założyła za małe spodnie? Jej stylizacja na meczu z Kazachstanem była niemal idealna... ZDJĘCIA

Czy Ania zabrała Klarę na mecz? Obejrzyjcie fotogalerię!

Polecamy: Wiązania, kozaki za kolano, kabaretki i... Oto 5 hitowych trendów na jesień! Anna Lewandowska już je nosi! A Ty?