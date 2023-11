Wczoraj mama Roberta Lewandowskiego świętowała swoje urodziny. Z tej okazji Robert złożył mamie życzenia na swoim instagramowym profilu:

W komentarzach było mnóstwo życzeń z całego świata dla Iwony Lewandowskiej od fanów jej syna.

Anna Lewandowska również nie zapomniała o urodzinach mamy swojego męża. Z teściową ma świetny kontakt i to widać. W końcu obie są sportsmenkami.

Iwona Lewandowska teraz może cieszyć się życiem, ale był czas, że było jej bardzo ciężko. Kiedy zmarł jej mąż - Krzysztof, Iwona musiała zająć się wtedy 17-letnim Robertem i jego dwa lata starszą siostrą Mileną.

Jeszcze niedawno wspominała czas, gdy wspólnie wychowywali syna i dbali, by wyrósł na porządnego człowieka.

Wpajaliśmy Robertowi, że sportowiec musi przede wszystkim być uczciwym, lojalnym człowiekiem, rozumieć innych i podzielić się z nimi sukcesem, jak zajdzie taka potrzeba. Nie może być ponad wszystkimi. Robert nigdy więc nie mówił „ja”, tylko „drużyna”. Nie mówił „zdobyłem gola”, tylko „zdobyliśmy”. I podkreślał zasługi zespołu. To mąż mu wpajał od początku. Oboje z mężem trzymaliśmy rękę na pulsie, żeby w razie czego interweniować, gdyby nasze dziecko się źle zachowało. Tylko, że to ja byłam osobą od egzekwowania i wytykania tego, co zrobił nie tak. Mój mąż mawiał: „Bo jak się mama dowie…” - powedziała kiedyś w wywiadzie mama Robert Lewandowskiego.