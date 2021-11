Robert Lewandowski w roli fryzjera Klary! Piłkarz pochwalił się kolejnym talentem

Anna Lewandowska korzysta z pięknych, słonecznych dni i w niedzielne popołudnie wybrała się na spacer z córkami - Laurą i Klarą. Obie dziewczynki jeżdżą tym samym modelem wózka, który kosztuje naprawdę sporo. Letni spacer skłonił trenerkę do pewnego przemyślenia! Anna Lewandowska z córkami na spacerze Anna Lewandowska na początku maja urodziła drugą córkę, Laurę. Szybko wróciła do aktywności fizycznej i pracy, a spacery są dla niej codziennością. Ten ostatni skłonił ją do poważnej refleksji: Dziś spojrzałam na siebie oczami Ani sprzed kilku lat. Zadziwia mnie to, jak bardzo zmieniły mnie ostatnie lata. Z dziewczyny w dresie, skupionej na sporcie, na osiągnięciach stałam się MAMĄ dwóch cudownych szkrabów. Dla nich potrafię zrezygnować z wielu rzeczy, które kiedyś wydawały się dla mnie ważne. Ale nie zrezygnowałam ze swoich pasji. Nadal są istotne, mimo, że nie najważniejsze. Stopniowo nauczyłam się łączyć wiele ról. Między innymi dzięki temu, że swoje pomysły czy cele zapisuję, w głowie tworzę mapę działania (polecam), do którego płynnie przechodzę, biorąc pod uwagę tylko te realne scenariusze 🤗 Mam PLAN i tego sie TRZYMAM. Taka moja mała refleksja na dziś - napisała Anna. Fani Ani zwrócili także uwagę na piękne wózki córek - Klary i Laury. Lewandowska pokochała model z kolekcji Cybex Spring Blossom Light. Ten kwiatowy wózek w pełnym wyposażeniu kosztuje ok. 8,5 tysiąca! Anna Lewandowska to mama na medal! Anna i Robert z córkami, Klarą i Laurą!