Reprezentacja Polski w piłce nożnej na czele z Robertem Lewandowskim świętowała wielki sukces, jakim jest awans do Mistrzostw Europy 2020. Zawodnicy polskiej drużyny byli tego dnia w świetnych nastrojach nie tylko po meczu, ale także przed spotkaniem. Na filmiku ukazującym kulisy awansu fani mogą zobaczyć, jak zachowywali się piłkarze podczas treningu, w szatni i na hotelowym korytarzu.

Reklama

Największym zaskoczeniem na nagraniu jest zachowanie Roberta Lewandowskiego, który pochwalił się swoim wokalnym talentem. Wybrał dosyć zaskakujący repertuar. To trzeba zobaczyć… i usłyszeć!

Robert Lewandowski śpiewa przebój Ich Troje!

Polscy piłkarze już nie raz zaskoczyli zdolnościami wokalnymi, które zazwyczaj ujawniają w szatni po wygranym meczu. Kamil Grosicki zasłynął śpiewając przebój disco polo „Przez twe oczy zielone”. Teraz to Robert Lewandowski zaprezentował swoje zdolności wokalne i na hotelowym korytarzu zaśpiewał hit zespołu Ich Troje sprzed kilku lat pod tytułem „Babski świat” (włączcie poniższe wideo od ok. minuty 2:12) . Przez chwilę towarzyszył mu Wojciech Szczęsny!

Kapitan polskiej drużyny na tym nie poprzestał i zaśpiewał jeszcze jeden hit. Tym razem zdecydował się na klasykę i wybrał „Wehikuł czasu” zespołu Dżem. Posłuchajcie!

Robert Lewandowski i muzyka

To nie pierwsze popisy wokalne Roberta Lewandowskiego. W maju po imprezie z okazji otrzymania tytułu najlepszego strzelca Bundesligi napastnik wszedł na scenę i zaśpiewał hit "Can’t Hold Us" Macklemora. Od dawna też współpracuje z Donatanem jako producent muzyczny! Być może muzyka to jego druga wielka pasja po piłce nożnej.

Robert Lewandowski po raz kolejny zaskoczył fanów!

Instagram

Wiedzieliście, że tak dobrze śpiewa? :)

East News