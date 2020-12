Robert Lewandowski pozuje ze wszystkimi swoimi pucharami. Tak podsumował 2020 rok!

Rok 2020 zdecydowanie należał do Roberta Lewandowskiego! Polski napastnik został wybrany najlepszym piłkarzem na świecie we wszystkich najważniejszych plebiscytach. Po wygraniu razem ze swoją drużyną Pucharu Ligii Mistrzów Robert Lewandowski opublikowała zdjęcie, na którym pozował w łóżku z pucharem. Teraz musiał je nieco zmodyfikować, bo zdobył kolejne nagrody i okazuje się, że jego kolekcja jest naprawdę imponująca! Tylu nagród w ciągu jednego roku nie zdobyli nawet najpopularniejsi piłkarze świata. To zdjęcie idealnie podsumowuje ostatni rok w karierze Roberta Lewandowskiego. Tylko spójrzcie...

Robert Lewandowski pozuje ze wszystkimi swoimi pucharami!

Nikt nie może mieć wątpliwości, że Robert Lewandowski jest najlepszym piłkarzem świata! Ilość pucharów, jakie zdobył w trudnym 2020 roku sprawia, że znalazł się w światowej czołówce. Niedawno podczas odebrał nagrodę za zwycięstwo w plebiscycie FIFA, wcześniej razem z Bayernem Monachium zdobył Puchar Ligii Mistrzów, a ostatnio na gali Globe Soccer w Dubaju został uznany "Piłkarzem roku" a jego wizerunek został wyświetlony na najwyższym budynku na świecie, czyli Burj Khalifa.

Teraz Robert Lewandowski w idealny sposób podsumował swój ostatni rok. Imponujące osiągnięcie!

Woke up like this - version upgraded 😂😁🏆#2020 #neverstopdreaming - napisał Robert Lewandowski na Instagramie

Fani piłkarza, który cieszy się ogromna sympatią, nie mogą wyjść z podziwu dla jego tegorocznych osiągnięć i gratulują w pełni zasłużonych tytułów i pucharów:

Zasluzyl Pan🔥 Show off. Ronaldo never did this 😝 Najlepszy rok dla tak doskonałego strzelca!

Tylko spójrzcie na to zdjęcie! Robert Lewandowski w tym roku robił bank!

Robert Lewandowski w tym roku zdobył wszystkie możliwe puchary i tytuły.

