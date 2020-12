Anna i Robert Lewandowscy zadali szyku na gali "Globe Soccer Awards"! Ich kreacje są warte fortunę!

Robert Lewandowski właśnie dopisał do swojego dorobku kolejny wielki sukces! Polski napastnik otrzymał kolejną prestiżową nagrodę podczas gali Globe Soccer w Dubaju dla "Piłkarza roku". Podczas tego wyjątkowego wydarzenia towarzyszyła mu oczywiście jego żona, Anna Lewandowska. Para wygrała na tę okazję naprawdę wyjątkowe kreacje, które są warte fortunę! Zobaczcie sami.

Anna i Robert Lewandowscy na gali "Globe Soccer Awards" w kreacjach wartych fortunę!

Dla Roberta Lewandowskiego ten rok jest naprawdę owocny i szczęśliwy! Jego ciężka praca i sukcesy na boisku zostały docenione - polski napastnik w tym roku zdobył najważniejsze piłkarskie nagrody. Ostatnio odnotował zwycięstwo w plebiscycie FIFA i pokonał takie sławy jak Cristiano Ronaldo czy Leo Messi. Teraz po raz kolejny jego talent i praca zostały docenione. Robert Lewandowski został "Piłkarzem roku" i odebrał kolejną już statuetkę - tym razem podczas gali Globe Soccer w Dubaju! Osiągnięcia naszego sportowca zostały jeszcze dodatkowo docenione - wizerunek Roberta Lewandowskiego został wyświetlony na najwyższym budynku na świecie, czyli Burj Khalifa!

Podczas uroczystej ceremonii w Dubaju nie zabrakło również jego żony, Anny Lewandowskiej. Małżeństwo wybrało na tę okazję fantastyczne stylizacje od najwspanialszych światowych projektantów. Polski napastnik zdecydował się na biało - czarny smoking od Dolce & Gabbana. Jak wiadomo kreacje od włoskich projektantów kosztują niemało...

Z kolei Anna Lewandowska zdecydowała się na dopasowaną do ciała długą czarną suknię z rozcięciem od francuskiej marki Saint Laurent i sandały na cienkiej szpilce od Giuseppe Zanotti. Do tego dodała również polski akcent - biżuterię marki Apart. Sama kolia, którą miała na sobie piękna trenerka kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych!

A Wy, co myślicie o kreacjach Anny i Roberta Lewandowskich z gali Globe Soccer w Dubaju? Podobają Wam się?

Robert Lewandowski odnotował kolejny sukces! Rok 2020 zdecydowanie należał do niego!