Anna Lewandowska pokazała niepublikowane dotąd zdjęcia z porodówki! Tak intymnych kadrów jeszcze nie widzieliśmy 

Anna i Robert Lewandowscy 4 maja świętowali czwarte urodziny Klary. Oczywiście z tej okazji małżeństwo zaplanowało dla swojej córeczki bajkowe przyjęcie! Zdjęcia z urodzinowej imprezy pojawiły się na InstaStory gwiazdy, a ponadto Ania zamieściła fotografie Klary sprzed czterech lat, które zostały wykonane chwilę po narodzinach dziewczynki. Tak intymnych zdjęć na profilu trenerki chyba nigdy wcześniej nie mogliśmy zobaczyć. Widać na nich również twarz dziewczynki! Zobaczcie sami.

Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała urocze nagranie z Laurą! Zabawki dziewczynki to prawdziwy hit wśród rodziców

Początek maja to dla Anny i Roberta Lewandowskich bardzo intensywny czas, jeżeli chodzi o świętowanie urodzin. Pierwsza córeczka uroczego małżeństwa, Klara, przyszła na świat 4 maja 2017 roku, a druga pociecha, Laura, urodziła się 6 maja 2020 roku. Para ma już za sobą pierwszą imprezę urodzinową swojej starszej córeczki - był tort z jednorożcem, piękne dekoracje i ekologiczne prezenty. Klarcia była zachwycona urodzinową niespodzianką.

Z tej okazji na InstaStory Ani pojawiło się mnóstwo zdjęć i nagrań, ale gwiazda zdecydowała się też pochwalić fotografiami, które zostały wykonane tuż po narodzinach Klary. Jak wiadomo, pierwszy poród trenerki był niezwykle trudny - trwał prawie 30 godzin i pojawiły się komplikacje.

- To wszystko trwało z trzydzieści godzin. Poród był bardzo trudy, Ania straciła bardzo dużo krwi, potem pani doktor powiedziała, że niewiele brakowało, by skończyło się to o wiele gorzej... Gdy walczyła, ja trzymałem Klarę na rękach. Byłem tak zestresowany, zesztywniały z nerwów, że nie potrafiłem podnieść ręcznika z podłogi - mówił wówczas "Faktowi" Lewandowski.