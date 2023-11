Zdjęcia Roberta Lewandowskiego, gdy bawi się z Klarą, to bez wątpienia jedne najbardziej uroczych fotek na Instagramie. Piłkarz lubi relaksować się przed ciężkimi meczami w Lidze Mistrzów w towarzystwie córeczki. Najnowsze zdjęcie Roberta i Klary wyglądają jak zawsze uroczo, a dziewczynka jest wyraźnie zadowolona ze wspólnej zabawy, jednak Internauci zwrócili uwagę na jeden dość zaskakujący szczegół... Zobaczcie, o co chodzi!

Reklama

Klara z dziurą w skarpecie

Piłkarz Bayernu Monachium opublikował na Instagramie zdjęcie z Klarą. Lewandowski bawi się na podłodze z córką pluszowymi owocami. Dziewczynka jest ubrana w wygodny dres, a na stopach ma skarpetki. Jedna z nich ma dziurkę i widać palec dziewczynki!

Większość Internautów nie widzi w tym problemu, a nawet uznała to zdjęcie za urocze. W końcu takie rzeczy się zdarzają, a Lewandowscy stawiają przede wszystkim na wygodę. Klara na co dzień jest ubrana w wygodne, bawełniane dresy, które nie ograniczają ruchów dziecka i pozwalają na swobodną zabawę. Daleko im do publikowania stylizowanych zdjęć córki, które tak często oglądamy na instagramowych profilach gwiazd i blogerek. To świadczy o tym, że są normalną rodziną i tak też widzą ich fani:

Świetna fotka taty z córką. Moim zdaniem dla dziecka nie jest ważne czy ma podarte skarpetki czy poplamione śpiochy!!! A dobra zabawa oraz miłość i wsparcie rodziców... ???? Słodkie ???? Szczęśliwie dziecko i super rodzice....Piękny widok...????????

Krytyczne komentarze

Oprócz pozytywnych komentarzy pojawiły się też krytyczne opinie, a nawet hejt. Komentujący piszą wprost: "tyle kasy, a dziecko w dziurawych skarpetach", albo: "Przepraszam, ale czy córka państwa Lewandowskich powtarzam LEWANDOWSKICH chodzi w skarpetkach z dziurą?!?!?!?!?!?!"

Na szczęście sami Lewandowscy nie przejmują się zbytnio komentującymi. A dziewczynka jest szczęśliwa, dobrze się bawi z rodzicami, a dziury w skarpetkach... Cóż, kto z nas ich nie miał?

Robert Lewandowski często zamieszcza na Instagramie słodkie fotki z Klarą

Instagram

Reklama

Zobacz także: Słodkie zdjęcia Roberta Lewandowskiego z Klarą. To zdecydowanie jest córeczka tatusia!