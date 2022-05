Robert Lewandowski pokazał gorące zdjęcie z wakacji z Anną! W komentarzach gratulacje

Anna i Robert Lewandowscy od kilku dni wygrzewają się z całą rodziną w słonecznej Turcji. Więcej zdjęć na swoje social media wrzuca oczywiście Ania, ale tym razem to Robert zrobił wyjątek i pokazał gorącą fotkę z żoną. Co ciekawe, fani sportowca nie zachwycają się samą parą, piszą zaś tajemnicze dla niektórych komentarze "Witaj w Barcelonie", "Gratulacje"! O co chodzi?

Zmiany w życiu Anny i Roberta Lewandowskich

Kiedy tylko mają wolny czas, wykorzystują go do maksimum. Anna i Robert Lewandowscy wraz z córkami i bliskimi wybrali się na kolejne wakacje, tym razem do pięknej Turcji. I choć oczywiście większość dnia spędzają na plaży czy basenie, a nawet romantycznych randkach, nie zapominają o regularnych treningach. Z kolei fani Roberta wciąż mocno przeżywają plotki o jego transferze do... Barcelony! Wszelkie sportowe serwisy od kilku dni donoszą, że przejście Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelony jest już przesądzone, a agent piłkarza ma szukać dla niego domu w stolicy Hiszpanii. Stąd też pod postem Roberta mnóstwo komentarzy w stylu: "Witaj w Barcelonie". Oczywiście sam piłkarz na razie nie potwierdza żadnych spekulacji.

Jednak to nie wszystko...

Instagram/@_rl9

Tygodnik "Na żywo" podaje, że Anna i Robert Lewandowscy za jakiś czas chcą wynieść się z Warszawy i dlatego budują dom... pod Zakopanem! Według tygodnika góralską posiadłość zaprojektuje sam Sebastian Karpiel-Bułecka, który jest nie tylko muzykiem, ale i architektem.

Dom ma być nowoczesny, mieć wiele przeszkleń. Przyszli lokatorzy liczą, że może jeszcze nie w przyszłym roku, ale za dwa lata wyprawią w góralskim stylu urodziny córeczek Klarci i Laurki - czytamy w "Na żywo".

Czy rzeczywiście tak jest? Para nie zabiera głosu w sprawie, choć warto przypomnieć, że Lewandowscy rzeczywiście przyjaźnią się z Karpielem-Bułecką, jak i jego żoną, Pauliną Krupińską.

Instagram/@_rl9

Lewandowscy mają kilka mieszkań w Warszawie, ogromne wille w Monachium i na Mazurach, a niedawno mówiło się, że kupili również dom na Majorce. Czy w ten sposób rzeczywiście szykowali się do przeprowadzki do Hiszpanii?

Instagram @annalewandowskahpba

Póki co zostaje nam oglądanie kolejnych rajskich zdjęć z ich wakacji w Turcji!