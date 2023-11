Robert Lewandowski rozlicza się z Mundialu w Rosji! Kapitan polskiej reprezentacji nie zdołał błysnąć na tych mistrzostwach świata. Nawet w czwartkowym, wygranym przez Polaków spotkaniu z Japonią, nie udało mu się strzelić gola. Nie trafił nawet w doskonałej sytuacji sam na sam.

Dla tej klasy zawodnika musiał to był bardzo frustrujący turniej. Widać to było podczas konferencji prasowej po meczu "o wszystko" z Kalumbią. Po dzisiejszym meczu "o honor" Robert Lewandowski zamieścił na swoim profilu instagramowym wpis, w którym przyznaje, że drużyna zawiodła.

Dla każdego z nas występ na Mundialu i reprezentowanie biało-czerwonych barw to spełnienie marzeń. Nie tak wyobrażaliśmy sobie naszą grę na rosyjskich boiskach. Zawiedliśmy.

Ale jest i pozytywne przesłanie:

Każda porażka to jednak nowe doświadczenie i lekcja, z której trzeba wyciągnąć wnioski. Wrócimy lepsi, silniejsi i gotowi na kolejne wyzwania. Dziękujemy Wam za wsparcie. Nie podda się reprezentacja Polski i nie poddam się ja jako jej kapitan ????????????????????????

Wcześniej podsumował ostatni mecz i ostatnie dni w rozmowie z dziennikarzami:

Moje statystyki z tego turnieju nie wyglądają dobrze, zgadza się. Jedna bramka powinna być, powinienem strzelić Japonii. I żal, że wracam bez gola. Dostałem świetne podanie Kamila, przyblokowałem już sobie obrońcę. Nie trafiłem w piłkę, nie potrafię wytłumaczyć co źle zrobiłem. Powinienem to wykorzystać - opisywał sytuację, z dzisiejszego meczu cytowany przez portal sport.pl .

Jak się czuje, czy jest wściekły?

Czy to, co mówił podczas ostatniej konferencji prasowej, było krytyką innych członków reprezentacji?

W Niemczech te słowa zostały źle przetłumaczone, dlatego je sprostowałem. W Polsce każdy mógł sobie ocenić sam. Jeśli ktoś zrozumiał to jako krytykę, to wyjaśniam, że nią nie były. Żaden z kolegów nie powiedział mi, że czuje się dotknięty, bo przecież wiedzieli, o co mi chodziło.