Zastanawialiście się, jak Robert Lewandowski radzi sobie z językiem angielskim? Świetni! A dowodem na to jest wywiad z polskim piłkarzem, który przeprowadził... Gerard Pique, hiszpański obrońca, znany również jako partner jednej z największych muzycznych gwiazd na świecie - Shakiry. O czym panowie rozmawiali?

W swoim cyklu „Pique+” partner Shakiry rozmawiał z takimi gwiazdami jako Neymar, Buffon czy Suarez. Teraz przyszedł czas na Lewandowskiego. Wywiad został przeprowadzony jeszcze przed rozpoczęciem Mundialu, ale opublikowano go dopiero 23 czerwca (jeszcze przed meczem z Kolumbią). Panowie rozmawiali przede wszystkim o sporcie, odczuciach Roberta związanych z Mundialem, grze w klubie, Euro 2012 czy o trenerze Jurgenie Kloppie. Ale pojawiły się też wątki osobiste! Pique wiedział, że wspólną pasją Roberta i żony, Ani, jest oczywiście sport:

Tak, to prawda. Moja żona uprawia karate i brała nawet udział między innymi w Mistrzostwach Europy, dlatego znam tę dyscyplinę. Mój ojciec był judoką i kiedy byłem mały, to ćwiczyłem razem z nim. Z kolei moja mama była siatkarką. Od najmłodszych lat byłem jednak przekonany do piłki nożnej. Pokochałem ten sport i chciałem zostać piłkarzem - wyjaśnił Lewandowski.