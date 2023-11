Robert Lewandowski tuż po meczu był bardzo poruszony. I nic dziwnego! Piłkarz przeszedł go historii polskiej piłki.

Czuję się szczęśliwy, że w wieku 29 lat przeskoczyłem inne legendy. Szczególnie mnie to cieszy, że dokonałem tego w meczu na wyjeździe. To wyjątkowe uczucie, które dopiero powoli będzie do mnie docierało - powiedział Lewandowski tuż po meczu w wywiadzie dla "Super Expressu".