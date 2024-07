Kamil Grosicki w programie "Uwaga! TVN" opowiedział o swojej rodzinie i przeszłości. Dziś Kamil Grosicki to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych piłkarzy w Reprezentacji Polski. Sportowiec odnosi sukcesy, chociaż jeszcze kilka lat temu jego kariera stanęła pod znakiem zapytania. Kamil Grosicki w przeszłości miał bowiem problemy z hazardem, przez co dorobił się wielkich długów. Jego rodzice musieli sprzedać mieszkanie, by pomóc spłacić Kamilowi wszystkie pożyczki. Na szczęście piłkarz zdecydował się na terapię, która pomogła mu zapomnieć o uzależnieniu. Zobaczcie, co przeszłości i rodzinie powiedział sam Kamil Grosicki i jego najbliżsi!

Reklama

Zobacz także: Robert Lewandowski zaszokował wyznaniem: „Byłem rozczarowany postawą drużyny’’. Jednak przejdzie do Realu Madryt?

Reklama

Kamik Grosicki 10 lat temu był uzależniony od hazardu. Ale bliscy pomogli mu wrócić na dobrą drogę.