Robert Lewandowski i Ania Lewandowska 4 maja zostali rodzicami. Na świat przyszła ich córka Klara, która w ciągu pół roku stała się gwiazdą internatu i najpopularniejszym dzieckiem w Polsce. Ania i Robert nigdy nie ukrywali, że ich marzeniem jest założenie rodziny, dlatego w dniu narodzin Klary byli bardzo szczęśliwi, a potem zaczęli mówić w wywiadach, że marzą już o kolejnym dziecku. Jak pojawienie się Klary zmieniło życie Roberta?

Myślę, że dużo zmienia ojcostwo. Nie ma co ukrywać – wcześniej, jak słuchałem opowieści kolegów, jakie to uczucie mieć dziecko, to chyba za bardzo nie rozumiałem, o co chodzi. Cieszyłem się, że mi to opowiadają, cieszyłem się ich szczęściem, ale o wszystkim przekonałem się dopiero, gdy przyszła na świat Klara. Kiedy rodzi się dziecko, pojawia się ktoś, kto może cię zmienić, chociaż sam tego nie będziesz wiedział. Ja już to zauważyłem. Ostatnio dostałem pytanie, co we mnie zmieniła Klara. Otworzyła mnie na świat, na rzeczy, których wcześniej nie widziałem - powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z magazynem "Plus Minus".