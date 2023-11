Anna Lewandowska w rozmowie z prowadzącym "Pytanie na Śniadanie" zapewniła, że bardzo podoba się jej nowa fryzura Roberta Lewandowskiego. Przy okazji zapewniła, że po ostatnim spadku formy piłkarza nie ma już śladu. Trenerka przyznała również, że wcale nie musi zmuszać swojego męża do tego, żeby zdrowo się odżywiał.

Często w wywiadach ktoś mi zadaje pytanie "no jak to musisz tak Roberta czasami zmusić, a co jak on zje schabowego?" Nie muszę zmuszać, bo Robert jest na tyle świadomym sportowcem, nie muszę go do niczego namawiać. Nie ma u nas czegoś takiego co będzie jak ja go złapię jak on je kabab. Jeśli to będzie kebab zrobiony przez mnie to dopilnuję, żeby go zjadł do końca - żartowała Anna Lewandowska. Jesteśmy zdyscyplinowani. Wspieramy się, to jest siła Lewandowskich.