Robert Lewandowski ostatnie dni przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej spędził z ukochanymi dziewczynami. Anna Lewandowska relacjonowała jak spędzają czas z córkami w słonecznej Hiszpanii, która już kilka miesięcy temu stała się ich domem. Nadszedł czas rozłąki na czas mundialu: Pożegnania nigdy nie są łatwe - napisał sportowiec na Instagramie, pokazując wzruszające zdjęcie z córkami. Ich relacja wzruszyła internautów. Robert Lewandowski żegna się z córkami przed mundialem 2022 Anna Lewandowska i Robert Lewandowski chętnie dzielą się swoim rodzinnym czasem na Instagramie. Mieli chwilę czasu przed wyjazdem piłkarza na Mistrzostwa Świata do Kataru. Żona sportowca pokazała, jak żyje im się na co dzień w Hiszpanii. W nowym poście nie zabrakło romantycznych kadrów znad wybrzeża, plaży czy spacerów z dziewczynkami. Najpiękniejszy czas to ten spędzony razem ❤️❤️❤️❤️❤️ - zachwycali się fani, oglądając przepełnione czułościami kadry z życia Lewandowskich. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez 𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗟𝗲𝘄𝗮𝗻𝗱𝗼𝘄𝘀𝗸𝗮 (@annalewandowska) Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy wybrali się na romantyczny spacer. Ale widoki! Niestety wolne dni mają to do siebie, że szybko mijają. Przed Robertem Lewandowskim prawdziwe wyzwanie - wyjazd na mundial. Sportowiec opublikował w sieci wzruszające zdjęcie, jak przytula na pożegnanie Klarę i Laurę Lewandowskie: Pożegnania nigdy nie są łatwe - napisał. Zdjęcie skomentowała wzruszona Anna...